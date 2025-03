Dominado o incêndio na antiga central termoelétrica de Sines

O incêndio que deflagrou na tarde desta quinta-feira no interior da antiga central termoelétrica de Sines, no distrito de Setúbal, foi dominado às 19h59, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, o incêndio deflagrou às 16h02 no interior da unidade industrial, que está a ser desativada, e chegou a ter "três setores ativos".

À Lusa, Tiago Bugio adiantou que se tratava de "material bastante inflamável".

De acordo com fonte do comando sub-regional, "não houve registo de vítimas" e o fogo afetou "condensadores de titânio, turbinas e condutas", em três pisos da antiga central termoelétrica.

Foram mobilizados para o local 48 operacionais, apoiados por 19 viaturas das corporações de bombeiros de Sines, Santiago do Cacém, Odemira, Grândola, Santo André, Cercal do Alentejo, Vila Nova de Milfontes e Alvalade, da Administração do Porto de Sines, Serviço Municipal de Proteção Civil e GNR.

[Notícia atualizada às 22h57 com indicação de que o incêndio se encontra dominado]