Impresa com prejuízos de 66,2 milhões admite vender sede

O presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, admitiu a venda do edifício do grupo em Paço de Arcos, fazendo um encaixe financeiro para reduzir o endivididamento bancário e um arrendamento subsequente. Ainda assim, o gestor garante que os principais ativos do grupo "não estão à venda" depois dos resultados negativos registados no ano passado.

Em 2024, a Impresa registou prejuízos de 66,2 milhões de euros devido a imparidades e provisões, depois de no anterior ter registado um resultado negativo de 2 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira a dona da SIC e do Expresso.

Além do plano de redução de custos, que prevê um corte de 16 milhões de euros até 2028, "estamos a avaliar a possibilidade de vender o nosso edifício e fazer um encaixe financeiro", confirmou o gestor.

"Ficamos lá [no edifício]. Fazemos um contrato de venda e depois arrendamento subsequente", admitiu Francisco Pedro Balsemão, quando questionado sobre o tema, ressalvando, no entanto, que "os principais ativos da empresa não estão à venda".

O facto "de nós querermos fazer esta venda do edifício poderá também permitir que nós possamos também otimizar o espaço do edifício e podemos também pedir para sermos nós a subarrendar e temos aqui uma fonte extra de receitas", concluiu Francisco Pedro Balsemão.