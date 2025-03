Incêndio na antiga central termoelétrica de Sines com três setores ativos

Um incêndio, com três setores ativos no interior da antiga central termoelétrica de Sines, no distrito de Setúbal, está a ser combatido por várias corporações de bombeiros do Alentejo Litoral, informou nesta quinta-feira uma fonte da proteção civil.

De acordo com o Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, o incêndio que deflagrou às 16h02 no interior da unidade industrial, que está a ser desativada, tem "três setores ativos".

À agência Lusa, Tiago Bugio adiantou que, apesar de se tratar de "material bastante inflamável", até ao momento, "não há registo de vítimas".

Segundo a mesma fonte, às 18h16 as chamas estavam a ser combatidas por 41 operacionais, apoiados por 17 viaturas das corporações de bombeiros de Sines, Santiago do Cacém, Odemira, Grândola, Santo André, Cercal do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Alvalade e Administração do Porto de Sines.