Jovens debatem crise política

"Que os jovens saltem para o volante". - Edição deste ano do "3 Milhões de Nós" exorta os jovens a desinstalarem-se. A iniciativa marcada para a Aula Magna da Universidade de Lisboa pretende chamar a atenção para a necessidade de os jovens se interessarem mais pela construção do mundo em que vivemos.

Tiago Pinto Correia, um dos apresentadores do evento, marcado para dia 22 deste mês, diz à Renascença que a sociedade "parece ter-se deixado cair na apatia".

“Com o mundo virado do avesso, com uma vida a uma velocidade estonteante, quase paradoxalmente temos uma geração e uma sociedade que parece deixar-se cair na apatia, parece deixar-se estar”, refere.

Tiago diz que a imagem que se pode usar é aquela em que o jovem parece que “quer ir no banco de trás do carro agarrado ao telemóvel, com alguém a conduzir”.

“A ideia é exatamente espicaçar os jovens a que saltem para o volante. Que saiam dessa apatia, que assumam as rédeas da sua própria vida e que procurem um sentido maior para a sua vida e que a partir desse sentido maior que cada um encontra também possam ser participantes na construção de um mundo mais justo e mais fraterno”, acrescenta.

Ao longo do dia 22 de março vão ser refletidas várias temáticas em quatro painéis: identidades; sentido de vida; nós e o mundo e Pontas ou Pontes. No último ponto, “a ideia é explorar a questão dos extremismos; do sermos pontas ou pontes”.

“No fundo queremos perceber como é que nos relacionamos, como é que podemos construir pontes, em vez de criar extremos”, sublinha.

E a crise política que se instalou em Portugal não deixará de ser analisada. Tiago Pinto Coelho diz que no nosso país está a faltar "capacidade de criar consensos".

O responsável diz que “o tema já estava em cima da mesa, no painel em que vamos olhar para o mundo”; mas a rejeição da Moção de Confiança ao Governo vai obrigar a uma reflexão mais profunda, porque “falta bom senso e capacidade para encontrar consensos”.

A iniciativa "3 milhões de nós" arrancou em 2017, com o objetivo de "criar um espaço de paragem e de encontro":

O "3 milhões de nós" é um dia de formações, debates e partilhas sobre questões relevantes para os jovens. O nome dado à iniciativa está relacionado com o facto de estatisticamente haver em Portugal cerca de 3 milhões de jovens com menos de 25 anos.