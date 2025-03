Localizada em Leiria criança desaparecida desde outubro quando saiu do Brasil com mãe

Uma criança que estava desaparecida desde outubro, quando viajou do Brasil para Portugal com a mãe, mas cuja guarda estava atribuída ao pai, foi localizada na cidade de Leiria, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"A criança, com 10 anos de idade, encontrava-se desaparecida desde outubro de 2024, quando a sua mãe viajou do Brasil para Portugal para férias, estando a guarda da criança atribuída ao seu progenitor naquele país", refere a PSP num comunicado, explicando que o menor "não mais regressou àquele território".

Segundo o comunicado, do Comando Distrital de Leiria, a PSP, desde então, tentou dar cumprimento, por diversas vezes, a um mandado de entrega de criança emitido pelo Tribunal Judicial de Leiria, "sem sucesso, atendendo à esquiva da progenitora, para que o menor não fosse localizado, tendo a criança, inclusivamente, deixado de frequentar o ensino escolar obrigatório".

A PSP adianta que a criança acabou por ser localizada na terça-feira, quando se "deslocou a uma consulta médica" na cidade de Leiria.

Depois, em articulação com a Segurança Social, foi conduzida "a uma casa de acolhimento, onde permanecerá até à vinda do seu progenitor, que se encontra no Brasil", acrescenta a PSP de Leiria.