Mais de 40 jovens transplantados renais recebem acompanhamento na ULS Santa Maria

Mais de 40 jovens transplantados renais são acompanhados na Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, em Lisboa, por médicos, enfermeiros, nutricionista e psicóloga para evitar complicações de saúde e melhorar a sua qualidade de vida.

A ULS de Santa Maria, que agrega o Hospital de Santa Maria, realça numa nota, divulgada a propósito do Dia Mundial do Rim, que se assinala esta quinta-feira, o seu pioneirismo na criação de uma Unidade Clínica do Jovem Adulto Transplantado Renal, que acompanha mais de 40 transplantados renais entre os 18 e os 25 anos.

A nota salienta que "o incumprimento terapêutico é mais frequente nesta faixa etária, sendo um fator de risco significativo para a perda da função renal, retorno à diálise e consequente aumento de custos em saúde".

O acompanhamento dado por médicos, enfermeiros, psicóloga e nutricionista visa "promover a prevenção de complicações da doença, com consequente cumprimento terapêutico, melhoria da saúde e de qualidade de vida, ao prolongar a sobrevida do enxerto renal".

Segundo a ULS de Santa Maria, a Unidade Clínica do Jovem Adulto Transplantado Renal "dá prioridade ao processo de autonomização crescente, à promoção do autocuidado, hábitos saudáveis, gestão emocional e apoio social, atendendo aos desafios típicos desta faixa etária", como "problemas de autoestima e imagem corporal".