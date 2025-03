Marcelo lembra "vida de luta contra a ditadura" de Daniel Cabrita

Lisboa, 12 mar 2025 (Lusa) - O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou hoje a morte de Daniel Cabrita, militante do PCP e fundador e antigo dirigente da CGTP, sublinhando o exemplo de "uma vida de luta contra a ditadura".

Numa nota publicada na página na Internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou "sentidas condolências à família de Daniel Cabrita e a sua solidariedade à CGTP-IN".

"Daniel Cabrita, militante do Partido Comunista Português, foi dirigente sindical e fundador, ainda antes do 25 de Abril, em 1970, daquela Central Sindical, que também dirigiu, mantendo-se em funções até 2008", pode ler-se.

"Aos seus camaradas e ao País deixa o exemplo de uma vida de luta contra a ditadura e pelos ideais em que sempre acreditou", referiu ainda.

Daniel Cabrita, militante do PCP e fundador e antigo dirigente da CGTP, morreu esta madrugada aos 86 anos, informou hoje a central sindical.

Nascido em 14 junho de 1938, no Barreiro, Daniel Isidro Figueiras Cabrita tornou-se militante do PCP no início da década de 60, tendo também participado "ativamente na luta clandestina contra a ditadura fascista, até abril de 1974", nota a central sindical, em comunicado, onde manifesta "profunda tristeza e consternação" pelo falecimento do antigo dirigente sindical.

Daniel Cabrita foi eleito, em 12 de março de 1968, como presidente da Direção do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, mas só tomou posse em janeiro do ano seguinte. Em maio de 1969 foi preso e foi "libertado pouco tempo depois".

O também militante do PCP foi ainda fundador da CGTP (na altura Intersindical Nacional), tendo sido reeleito para a direção no cargo de 1.º secretário, em março de 1971, mas "em 30 de junho de 1971 foi preso pela PIDE-DGS durante as férias, em Sesimbra, e acusado de pertencer ao Partido Comunista", recorda a CGTP, acrescentando que "a sua prisão desencadeou uma enorme onda de protestos e solidariedade, não só a nível nacional, como internacional, por exemplo da CGT francesa ou a CGIL italiana".

Daniel Cabrita foi libertado em 30 de junho de 1973, mas foi impedido de exercer atividades sindicais. Ainda assim, "nunca deixou de agir e intervir nas lutas sindicais", indica a central sindical.

Após o 25 de abril, e no que toca ao panorama político, integrou os gabinetes dos ministros do Trabalho dos primeiros Governos Provisórios, Avelino Gonçalves e Costa Martins, tendo sido também candidato às legislativas de 1980 pelo PCP.

Em 1976, regressou à CGTP, onde se manteve até 2008, como adjunto do secretário-geral e no gabinete de Estudos da Intersindical.

Em comunicado, a CGTP manifestou ainda "a mais sentida solidariedade à família e aos amigos" de Daniel Cabrita e "reafirma o compromisso, que também era o dele, de prosseguir a luta por um Portugal assente no projeto e nos valores de Abril, por uma sociedade sem classes, sem exploradores nem explorados".

