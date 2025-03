Rui Santos Ivo é o novo presidente da EMA

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), Rui Santos Ivo, foi eleito esta quinta-feira, presidente do Conselho de Administração (Management Board) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em reunião do organismo.

Rui Santos Ivo, eleito para os próximos três anos, sucede no cargo a Lorraine Nolan, diretora executiva da Autoridade Reguladora dos Produtos de Saúde da Irlanda (HPRA), que concluirá o seu mandato como presidente do Conselho em 21 de março de 2025.

“É uma grande honra ser nomeado para liderar o Conselho de Administração da EMA”, afirmou Rui Santos Ivo, citado em comunicado.

“Os tempos em que vivemos, marcados por rápidas mudanças, um ambiente cada vez mais complexo e importantes desenvolvimentos legislativos e regulamentares, demonstram a importância de a EMA ser ágil e eficiente, assumindo plenamente a liderança e a responsabilidade na salvaguarda dos elevados padrões da UE na proteção da saúde humana e animal, ao serviço dos cidadãos europeus”, acrescenta.

O novo presidente da EMA diz que com os colegas do conselho de administração, dará “prioridade à parceria essencial entre a EMA, as agências nacionais e a Comissão Europeia, enquanto juntos mantemos a forte reputação internacional da EMA como autoridade reguladora de referência”.

Para Emer Cooke, diretora executiva da EMA, Rui Santos Ivo “traz um profundo conhecimento do sistema regulador europeu dos medicamentos e tem uma vasta experiência dentro da nossa rede”.

“O seu conhecimento será fundamental à medida que a EMA avança para a sua próxima fase estratégica, incluindo a implementação da nossa estratégia para a rede até 2028”, acrescenta.

O Conselho de Administração da EMA é responsável pela supervisão geral da Agência, incluindo a aprovação do orçamento e do plano de atividades anual, e a cooperação efetiva a nível institucional na União Europeia e a nível internacional.

Como presidente da EMA, Rui Santos Ivo irá trabalhar em estreita colaboração com a diretora executiva da Agência Emer Cooke, e com todos os membros do Conselho (Board), que inclui representantes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, dos Estados-membros da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, e da sociedade civil (associações de pessoas com doença e de profissionais de saúde).

A nomeação é vista como “um reforço da posição de Portugal e do Infarmed no palco europeu da regulação de medicamentos e representa um reconhecimento do contributo nacional para a saúde pública na União Europeia”.