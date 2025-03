Setor do vinho "preocupado" com nova ameaça de tarifas de Trump

É com extrema preocupação que a ACIBEV - Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal reage ao mais recente episódio da guerra comercial de Donald Trump.

O Presidente dos Estados Unidos da América ameaça a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre vinho, champanhe e outras bebidas alcoólicas europeias.

Em entrevista à Renascença, a diretora executiva da Associação de Vinhos e Espirituosas explica que os EUA representam 27% das exportações de vinhos da UE.

"O mercado dos Estados Unidos é o quinto maior mercado em termos de volume de exportação do vinho português e o mercado dos Estados Unidos significa cerca de 27% do mercado da exportação dos vinhos europeus", explica Ana Isabel Alves. "Portanto, o setor do vinho, quer o nacional, quer o europeu, está extremamente preocupado com este anúncio de Donald Trump", lamenta.

Ana Isabel Alves considera que, se a medida avançar, Portugal não vai conseguir colmatar a perda de vendas.

"O que isto significa é que os vinhos europeus deixarão de poder ser comercializados nos Estados Unidos. Isto vai ser um rombo brutal na indústria e na produção dos vinhos europeus e dos vinhos portugueses, porque dificilmente os produtores portugueses encontrarão um mercado que compense a perda de vendas para o mercado dos Estados Unidos", adverte.

A diretora executiva deixa um apelo urgente para que seja colocado um ponto final na guerra comercial entre EUA e UE.

"O setor do vinho europeu e português pede com a maior urgência que a União Europeia e os Estados Unidos, os governos da União Europeia e dos Estados Unidos cheguem a um acordo relativamente ao diferendo do alumínio e do aço e que ponha fim a esta guerra comercial", termina.