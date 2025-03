Tempestade Konrad traz mais chuva e mais vento

A tempestade Konrad está a aproxirmar-se do nosso país e a chuva vai intensificar-se nos próximos dias e vem acompanhada de vento e trovoada até ao fim de semana.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou quatros distritos sob aviso amarelo esta quinta-feira.

Évora, Beja, Faro e Setúbal vão estar sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O IPMA colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 4,5 metros, e do vento forte, com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora (km/h), em especial na faixa costeira, até às 18 horas.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas na região Centro.

De acordo com o IPMA, as previsões apontam também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da manhã, descendo a cota para 1000/1200 metros de altitude no final do dia.



O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) no litoral a sul de Sines e nas serras algarvias, com rajadas até 70 km/h no Algarve, rodando gradualmente para norte a partir do meio da tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 9ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Viana do Castelo, Braga e Leiria, e as temperaturas mínimas entre os 3º C, na Guarda, e os 12ºC, em Faro.