Da sala de aula às redes sociais: a matemática para além dos números

A matemática está em todo o lado. Seja na escola, nas redes sociais ou no tratamento de dados, os números moldam a forma como o mundo é compreendido.

No Dia Internacional da Matemática e do Pi, assinalado esta sexta-feira, a Renascença explorou várias dimensões desta ciência exata e o impacto que tem na sociedade. Desde professores que procuram novas formas de ensinar até criadores de conteúdos que descomplicam conceitos matemáticos, a disciplina que muitos encaram com receio revela-se, afinal, um pilar essencial do conhecimento e da inovação.

Dia da matemática e do Pi

O dia 14 de março foi, em 2019, proclamado pela UNESCO como o Dia Internacional da Matemática. Porém, este dia já é relevante no mundo da matemática desde o final dos anos 80. Em 1988, Larry Shaw organizou a primeira celebração do dia do Pi, uma constante matemática que representa a razão entre o perímetro e o diâmetro de um círculo.

A importância deste elemento revela-se, porém, na forma como está presente em várias áreas de estudo, como explica o matemático e professor Jorge Buescu: "O pi aparece em imensos contextos diferentes que não têm nada a ver com círculos: na física, na matemática, em imensas fórmulas e contextos, e sobretudo áreas científicas".

A presença desta constante não está, porém, relacionada com circunferência, aponta Buesco: "Onde é que está um círculo? Não, não há círculo e, no entanto, o pi aparece."

O dia 3/14 (no formato mês-dia-ano), que corresponde aos primeiros três dígitos de pi, alargou, em 2019, as suas celebrações para honrar todo o conhecimento matemático e mostrar a preocupação da comunidade científica em “transmitir e sensibilizar as pessoas para o papel essencial da matemática no mundo atual”, salienta Buescu, que compara a importância da matemática ao motor de um carro que "não se vê" mas, sem ele, "não havia carro a andar". Na "nossa sociedade digital", salienta o investigador, "a matemática é o motor das coisas".

Será que esta importância dá à matemátic a capacidade de encontrar uma solução para tudo? "Nem pouco mais ou menos", avisa Buesco. "Temos muitos problemas em aberto, aliás quanto mais problemas temos, mais problemas eles geram", explica o investigador e docente na área da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

É com felicidade que Buescu vê este “jogo que nunca vai acabar” e reforça: “Há problemas que estão em aberto há milhares, literalmente milhares de anos."

A matemática que influencia as pessoas

Foi este “jogo” interminável que conquistou o coração de Inês Guimarães ou “Mathgurl”, como é conhecida. Mestre em Matemática, começou a criar conteúdos na Internet em 2015. Movida pela paixão pelos números, a hoje m«muito conhecida "Mathgur" utiliza as redes sociais para mostrar o lado divertido da matemática.

Tudo começou no 7.º ano de Inês, quando teve um professor de matemática “bastante exigente”. A exigência foi sentida como um desafio que deu a Inês “vontade de provar que o professor estava errado e que eu conseguia ser melhor”. A partir daí, surgiu uma verdadeira paixão: “Comecei a estudar matemática todos os dias, a levar matemática muito a sério."

Comunicar a matemática: um desafio em várias dimensões

Com 16 anos, Inês decidiu levar a dedicação pela matemática a um próximo nível. Sem querer “ser famosa”, começou a fazer vídeos no Youtube para partilhar tudo o que aprendeu de forma autónoma: "Eu deparava-me com imensos factos e curiosidades que achava superinteressantes e que a maioria das pessoas não sabia."

Com as descobertas, Inês via como "um crime as pessoas não saberem estas coisas tão interessantes e tão fascinantes".

"Achava que se elas soubessem iam adorar matemática como eu comecei a adorar", recorda

A criadora de conteúdos confessa, porém, que comunicar matemática nem sempre é fácil, principalmente no formato que adotou: “Num vídeo de um minuto e meio, eu não consigo transmitir informação que está em 20 páginas. Eu tenho de fazer as minhas simplificações."

O desafio de comunicar matemática, diz Inês, é “um jogo de tentar simplificar um conceito, mas não simplificar-se ao ponto de ele passar a ser falso”.

O reconhecimento pelo seu trabalho veio com o tempo, mas é algo que a “Mathgurl” ainda não conseguiu processar”. Para ela, o sentimento de influenciar pessoas é uma "responsabilidade grande", mas é "gratificante" saber que "há pessoas que até acabam por seguir a área da matemática porque eu as incentivei".

Para Jorge Buescu, a melhor forma de comunicar matemática é "contar histórias". Com dezenas de livros publicados, o matemático utiliza narrativas com "princípio, meio e fim", de forma a tornar a informação matemática "atraente".

"Nós temos de fazer com que as pessoas gostem do que estão a ouvir", remata.

A matemática que espelha a realidade

Luísa Loura é diretora da PORDATA e uma apaixonada pela matemática. Não esconde o entusiasmo ao falar da ciência exata que, como refere, “consegue criar modelos que interpretam bem o mundo real”.

Existe “muita teoria matemática subjacente” no tratamento de dados, o que garante que “aquele número que estamos a apresentar tem um desvio mínimo em relação ao verdadeiro valor”, refere Loura, que volta a valorizar a matemática que “trouxe instrumentos para nos dar uma grande garantia de que aqueles números nos dão um sinal correto da realidade”.

Para além de tratar os dados, é importante para a diretora da PORDATA saber transmiti-los à comunidade, atividade que a plataforma tenta promover.

“Aqui na PORDATA, eu tenho defendido que a forma que nós temos de ajudar as pessoas a manterem-se informadas é com notas, com mini-estudos que fazemos sobre determinados temas e que desenvolvemos, passamos à comunicação social, explicamos, depois damos entrevistas”, conta.

Apesar disso, Luísa Loura considera que este esforço não é suficiente. Para ela, “Há poucas instituições” que façam a divulgação dos dados “com a regularidade que deveriam e com o detalhe e a disponibilidade para os interpretar, para os ajudar a interpretar”. Luísa refere, ainda, que os recursos que existem são “um bocadinho limitados” para o investimento na “literacia para o público em geral”.

A matemática no ensino

Todos entram em contacto com a matemática na escola. Desde os primeiros cálculos básicos até conceitos mais abstratos, como funções ou logaritmos, a disciplina acompanha todos os alunos até, pelo menos, ao 9.º ano de ensino.

Joaquim Pinto é presidente da Associação de Professores de Matemática. Na escola, reflete que a matemática se distingue enquanto disciplina por exigir “rigor e estudo, e uma coisa que é muito difícil de fazer, que é pensar”.

Os professores do ensino obrigatório têm, para Joaquim Pinto, de “colocar os alunos a pensar” e propor métodos que “levem os alunos a entrarem dentro da matemática”.

Foi nesse contexto de desenvolvimento do pensamento matemático que é colocada em vigor uma mudança no programa curricular da disciplina. “As novas aprendizagens de matemática, vulgarmente conhecido como Novo Programa” promove um “ensino baseado em tarefas”, o que facilita a que “os alunos comecem a gostar de matemática”.

Segundo o professor, o ensino da matemática está a caminhar “cada vez mais para o encontro das necessidades do cidadão de hoje”, característica que acredita ser também um ponto de aproximação da disciplina com os alunos.

Jorge Buescu, por seu lado, defende a necessidade de “investir muito na qualidade do ensino”.

“Manter os níveis de exigência” é necessário, como defende o matemático, mas existe, no ensino obrigatório, a necessidade de “complementar (os níveis de exigência) com mecanismos de recuperação, de sinalização e de recuperação dos alunos que vão perdendo o pé."

O paradigma atual obriga a que os profesores sejam “completamente imaginativos, se calhar fora da caixa, de modo a conseguir cativar ao mesmo tempo uma turma com 20, 25, 28 alunos em que alguns deles estão na escola porque são obrigados a estar na escola”.

A crise que se vive na Educação em Portugal afeta também o ensino da matemática. “Não estão a sair muitos professores das universidades para lecionar matemática” é a realidade que se verifica no ensino em portugal, segundo Joaquim Pinto.

A “vulgarização” da profissão, aliada a um sentimento de que “o professor não é respeitado” pelos alunos, são alguns dos motivos que Pinto aponta para que a profissão esteja em crise.

Para além disso, os professores queixam-se de excesso de carga. “Há muito tempo que é gasto com tarefas meramente burocráticas e que podiam ser atribuídas a outro tipo de funcionários”, aponta o presidente da associação de professores de matemática.

"Esse tempo poderia ser precioso para estar a ajudar alunos a desenvolver as competências deles”, argumenta.