Heliporto do hospital de Santa Maria volta a receber helicópteros de emergência

O heliporto do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pode a partir desta sexta-feira voltar a receber helicópteros de emergência, o que já não acontecia desde 2020, informou a instituição.

"A Autoridade Nacional de Aviação Civil [ANAC] formalizou hoje a autorização de atividade do heliporto da Unidade Local de Saúde de Santa Maria (ULSSM), após a realização com sucesso de um simulacro à escala total, que testou a resposta dos meios de socorro em caso de acidente", adiantou a ULSSM em comunicado.

Desde 2020 que o helicóptero do hospital estava interdito devido a alterações no processo de certificação de segurança.

A ULS Santa Maria acrescentou agora que investiu mais de meio milhão de euros na melhoria do heliporto e nas zonas circundantes do Hospital de Santa Maria.

Nestas intervenções incluem-se a nova base da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, um estacionamento dedicado a viaturas do Regimento de Sapadores de Lisboa, corredores de acesso ao Serviço de Urgência Central e ordenamento do estacionamento de ambulâncias.

A ULSSM referiu ainda que esta infraestrutura também pode, se necessário, servir a cidade de Lisboa.

Para o presidente da instituição, Carlos das Neves Martins, citado no comunicado, fica assim concluído "um rigoroso processo de certificação, no qual a ULS Santa Maria se empenhou no sentido de garantir a melhor resposta de emergência pré-hospitalar aos cidadãos".