Homem detido pela Judiciária quando saía da cadeia

Um homem foi hoje detido pela Polícia Judiciária (PJ) quando saía da prisão de Alcoentre, após cumprir uma pena por homicídio e roubo, por suspeitas de outros crimes cometidos durante uma saída precária anterior, anunciou esta sexta-feira a instituição.

"Atendendo ao grau de perigosidade do suspeito, na iminência de ser restituído à liberdade, o homem foi detido quando se preparava para abandonar o Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus em Alcoentre, em liberdade condicional", depois de ter cumprido parte da pena de 20 anos de prisão, por crimes de homicídio, roubo, sequestro, furto e detenção de arma proibida, entre outros, refere a PJ em comunicado.

Segundo a PJ, o homem, de 44 anos, aproveitou uma saída precária, concedida em outubro de 2023, e não regressou à cadeia e praticou "vários crimes de furto e roubo, em várias localidades da região centro, interior e norte do país, tendo para o efeito utilizado uma viatura furtada em Almeirim e duas espingardas caçadeiras subtraídas de uma espingardaria em Bragança".

No seguimento de um roubo num supermercado na Lousã, em 9 de novembro de 2023, o "suspeito viria a ser detetado por uma patrulha da Guarda Nacional Republicana (GNR) na zona de Vila Nova de Poiares".

Na ocasião, o suspeito ainda fugiu às autoridades durante cinco quilómetros, tendo-se despistado.

"Embateu num muro e capotou, acabando por ser imobilizado por elementos da patrulha da GNR e detido por uma equipa da PJ que já se encontravam no terreno", adianta o comunicado.

Após várias diligências, "foram apreendidos importantes elementos probatórios, que permitiram correlacionar o suspeito com outros ilícitos criminais", entre os quais um roubo com arma de fogo a um posto de combustível em Seia e uma tentativa de roubo numa dependência bancária em Cernache do Bonjardim, Sertã.

Então, o "detido retornou à cadeia para cumprir o remanescente da pena" a que tinha sido condenado e a PJ remeteu o caso ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.

Foi emitido um mandado de detenção que foi hoje cumprido, segundo a PJ.

O suspeito já foi sujeito a primeiro interrogatório judicial e ficará a aguardar os desenrolar deste novo processo em prisão preventiva.