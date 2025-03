Ministro da Educação e representantes dos colégios reúnem-se para negociar vagas no pré-escolar

Em declarações à Renascença , o diretor executivo da Associalização de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) avisa que uma parceria só será possível se o Governo apresentar uma medida sólida , sublinhando que ainda está presente o corte de financiamento em 2016, pela mão do PS.

A ideia é negociar os contornos dos contratos de associação , que o Estado vai estabelecer com o sector privado no sentido de garantir lugares no pré-escolar, no próximo ano letivo, em zonas onde a rede pública não consegue dar resposta .

O ministro da Educação convocou para esta sexta-feira os representantes dos colégios, com o objetivo de negociar vagas gratuitas no pré-escolar .

Já a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) quer uma solução já para o ano letivo em curso.

Susana Batista diz que estão disponíveis quase seis mil vagas e apela ao Governo que dê uma resposta às famílias.

“É uma questão que está por resolver. É uma questão que está a afetar milhares de famílias neste momento, que poderiam ter imediatamente uma solução e que ainda não têm e nós não entendemos porquê. Portanto é uma questão que ainda pode ser resolvida se houver vontade política para o fazer”, assinala.

Nestas declarações à Renascença, Susana Batista lembra que “para este ano letivo ainda havia 5.800 vagas” e que “pelo menos metade das crianças que ficaram sem acesso ao pré-escolar, de acordo com os números avançados pelo Governo, teriam uma oportunidade de continuar o seu percurso educativo.”

Esta sexta-feira o ministro da Educação, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, e a secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa, Maria Luísa Oliveira, reúnem-se com as associações que representam os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, no âmbito do alargamento da rede da Educação Pré-Escolar.