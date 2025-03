Vem aí um fim de semana frio. E com alguma chuva

O fim-de-semana vai ficar marcado por tempo frio e alguma precipitação.

Para esta sexta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul até ao final da manhã e no interior Norte e Centro, em especial durante a tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta ainda para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Sul até ao final da manhã, formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro e pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 7ºC, na Guarda, e os 18ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, na Guarda e em Bragança, e os 8ºC, em Faro.

No sábado, o céu deve apresentar-se muito nublado com aguaceiros, mais frequentes a partir da tarde, que serão de neve acima de 1000/1200 metros de altitude.

As previsões apontam para a formação de gelo ou geada, em especial no interior e pequena descida da temperatura mínima no interior da região Sul.

Para domingo, o IPMA prevê aguaceiros, que poderão ser sob a forma de granizo, e que serão de neve acima de 1000/1200 de altitude no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, subindo gradualmente a cota para 1400/1600 metros.

A partir do final da tarde, é de esperar chuva na região Sul.