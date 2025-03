Açores querem potenciar oportunidades com o México

O presidente do Governo dos Açores considerou este sábado que a visita do embaixador do México em Portugal à região autónoma constituiu uma oportunidade para "potenciar oportunidades futuras".

José Manuel Bolieiro, que recebeu hoje em audiência de cumprimentos o embaixador do México em Portugal, Bruno Figueroa, no Palácio de Sant"Ana, em Ponta Delgada, apontou a importância do fortalecimento das relações entre os Açores e o México, sublinhando o "potencial de novas oportunidades económicas e culturais benéficas para ambas as partes".

"Esta é uma oportunidade para estreitar relações e potenciar oportunidades futuras em benefício dos Açores. A nossa economia tem demonstrado credibilidade e estabilidade, o que nos permite atrair novos investimentos e reforçar a ligação com diferentes comunidades", afirmou Bolieiro, citado em nota de imprensa.

O líder do executivo açoriano destacou ainda o contributo dos imigrantes mexicanos radicados nos Açores, reconhecendo o seu papel na dinamização da economia local.

Bolieiro referiu que se procura que ambos os povos tenham uma postura de boa integração, de legalidade e que "possam contribuir com o seu trabalho e empreendedorismo para a prosperidade dos países que os acolhem, tal como os açorianos têm feito ao longo da história".

Bruno Figueroa, por seu turno, destacou o interesse em reforçar as ligações entre os dois territórios e afirmou que os Açores "são uma região com uma identidade muito rica e um grande potencial económico".

O diplomata manifestou abertura para "novas parcerias que possam beneficiar tanto os açorianos como a comunidade mexicana que aqui se estabeleceu".