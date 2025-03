IPMA coloca Madeira sob avisos amarelo e laranja devido a depressão Laurence

A depressão Laurence deve provocar chuva forte no arquipélago da Madeira na manhã de domingo, assim como um aumento da intensidade do vento e forte agitação marítima, tendo o IPMA emitido avisos amarelo e laranja.

"A depressão Laurence irá ter um deslocamento gradual para leste, em direção a Portugal continental, passando a norte do arquipélago da Madeira na madrugada [de segunda-feira]. Desta forma, o arquipélago da Madeira irá ter um agravamento das condições meteorológicas, com ocorrência de precipitação, por vezes forte na manhã [de domingo], devido à passagem de um sistema frontal associado à depressão Laurence, com aviso de nível amarelo já emitido", lê-se no comunicado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Prevê-se ainda o aumento da intensidade do vento ao longo do dia de domingo e que se prolongue por segunda-feira, "com rajadas até 80-90 quilómetros por hora, podendo atingir até 110 quilómetros por hora nos pontos mais altos da ilha da Madeira, motivando também a emissão de aviso de nível amarelo".

Também a agitação marítima deverá sofrer um agravamento nos dias 17 e 18 com ondas entre os cinco e os sete metros de altura, tendo o IPMA emitido um aviso laranja.

Nos Açores, a depressão Laurence provocou cinco ocorrências materiais nas ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira, sem danos humanos a registar, disse fonte do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) à Lusa.

A evolução da situação meteorológica indica que o centro da depressão Laurence passará mais afastado das ilhas dos Açores do que previsto inicialmente, segundo o IPMA.

Em Portugal continental oito distritos vão estar sob aviso amarelo a partir do final da tarde de domingo devido à chuva e quatro estarão sob aviso laranja devido à agitação marítima na segunda-feira, segundo o IPMA.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.