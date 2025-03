Costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso vermelho devido a agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso vermelho devido à agitação marítima forte entre as 6h00 e as 15h00 de segunda-feira.

O aviso vermelho é o mais grave numa escala de quatro.

Segundo o IPMA, o aviso começa por ser amarelo a partir das 21h00 de hoje, devido a previsões de ondas na costa norte de noroeste entre os quatro e os cinco metros.

Depois o aviso é agravado para laranja a partir da meia-noite até às 6h00 de segunda-feira com vagas entre os sete e os 8,5 metros, podendo atingir os 14 metros de altura.

A partir dessa hora passa a vermelho com a previsão das ondas serem até os 16 metros de altura máxima, diminuindo depois às 00h00 de terça-feira para laranja.

Quanto à situação do vento, o IPMA colocou a parte norte da ilha sob aviso laranja entre as 3h00 e as 15h00 de segunda-feira.

No caso da ilha do Porto Santo, está sob aviso amarelo entre as 21h00 de hoje e as 00h00 de segunda-feira, passando a laranja até as 6h00, sendo agravado para vermelho até às 15h00 devido à agitação com ondas na mesma ordem de grandeza da costa norte da Madeira.

Devido a estas condições meteorológicas, a Porto Santo Line, concessionária do Lobo Marinho, o navio que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, as viagens programadas para segunda-feira, nomeadamente a saída do Funchal às 8h00 e o regresso às 18h00 foram canceladas.

Na sua página oficial, a concessionária justifica o cancelamento com "a intensidade de vento" e a necessidade de garantir "a segurança dos passageiros e do navio".

Recomendações da Proteção Civil

Também o Serviço Regional e Proteção Civil da Madeira lançou um aviso à população e alertou para a necessidade da adoção de medidas preventivas devido às previsões de agitação marítima, vento forte e precipitação devido à passagem da tempestade Lawrence.

De acordo com esta autoridade, é expectável acontecerem quedas de ramos ou árvores, afetação das infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, além do arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, o desprendimento de infraestruturas moveis, devido ao vento forte, podem provocar acidentes em veículos ou pessoas em circulação.

Também podem acontecer galgamentos junto da orla costeira, formação de lençóis de água nos pavimentos, ocorrência de inundações, dificuldade de drenagem em sistemas urbanos e acidente na costa.

A Proteção Civil da Madeira recomenda a tomada de ação para garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, assegurar a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas.

Ainda aconselha "especial cuidado" na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte, reforço de cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais e evitar as viagens para zonas afetadas ou movimentos desnecessários.

Não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas e especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras constam também da lista das sugestões.