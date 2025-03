Tempestade Laurence provoca 62 ocorrências nos Açores

A Proteção Civil dos Açores atualizou em 62 as ocorrências registadas na sequência da passagem da depressão Laurence pelo arquipélago, nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial e Flores.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores refere que a maioria das ocorrências reportadas está relacionada com queda de árvores, deslizamentos de terra e queda de estruturas, não havendo registo de danos pessoais.

As ilhas de São Miguel, com 31 ocorrências, e Terceira, com 14 ocorrências, continuam a ser as ilhas que registam, até ao momento, mais situações relacionadas com a passagem da depressão.

A evolução da situação meteorológica indicava que o centro da depressão Laurence se localizava a cerca de 200 quilómetros a norte da ilha de São Miguel às 3h00 de hoje.