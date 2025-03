“A ameaça é real”. Fuzileiros em missão de tranquilização na Lituânia

Questionado sobre como atuará a força caso exista ingerência russa, responde: "Temos de ser cuidadosos e atuar de acordo com os procedimentos, com muito cuidado e disciplina.” A atuação será regida pela “proporcionalidade da força”, sublinhando que o cenário de “agressão” não está previsto neste mandato.

A Força de Fuzileiros vai instalar-se na zona litoral da Lituânia, num campo de treinos na cidade de Klaipeda e “é uma força no modo anfíbio, operações especiais, abordagem, mergulho de combate, inativação de explosivos e cinotécnica”, explica o comandante.

“Na sua essência é o reforço de forças da aliança na fronteira leste, os fuzileiros estão lá desde 2018, esta é a sétima participação”.

Afirma que “durante este período aproveita-se para treinar também com as forças lituanas para ambas as partes saberem do que são capazes”.

Esta é descrita como sendo “a maior força de fuzileiros empregue no exterior nos últimos 50 anos”.

Além dos treinos prevê-se a participação portuguesa nos exercícios OPEN SPIRIT, EODEX, STORM DEFENDER e no BALTOPS 27, que chega também à Letónia, informa a Marinha.