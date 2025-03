Câmara atribuiu 36 licenças a 106 artistas para atuarem nas ruas do Porto

A Câmara do Porto atribuiu 36 licenças para 106 artistas poderem atuar nas ruas do centro da cidade e, desde a entrada em vigor do regulamento, em dezembro do ano passado, indeferiu mais de uma centena de pedidos. O regulamento de ocupação de espaço público com animadores de rua entrou em vigor a 12 de dezembro do ano passado e até agora foram atribuídas 36 licenças, afirmou, em resposta à Lusa, o município. As 36 licenças dizem respeito a 106 artistas, que, no total, submeteram 237 pedidos, alguns mais do que um. Das 26 licenças atribuídas, 20 inserem-se na categoria "canto/música", uma na categoria "estátuas ao vivo" e outra na de "marionetas". As restantes 14 licenças foram atribuídas a artistas que realizaram mais do que um pedido para a categoria de "canto/música". Segundo os dados enviados pelo município, foram indeferidos 105 pedidos de licença, 38 dos quais por não terem respeitado os "20 dias de antecedência mínima" e 28 por terem selecionado "datas já ocupadas por outros requerentes". . Sete dos pedidos foram indeferidos por não respeitarem os "30 dias de carência" da licença, 21 por serem para "as mesmas datas" e quatro por terem sido feitos por tunas académicas, que não são abrangidas pelo regulamento.

Quatro pedidos foram rejeitados por desistência dos artistas, dois porque não efetuaram pedido "para licença anual" e um porque selecionou locais onde "não é permitido" atribuir licença, nomeadamente o Miradouro da Vitória. O regulamento determina duas zonas de atuação, uma de maior pressão turística referente ao centro histórico (zona B) e outra de menor pressão (zona A), que abrange as restantes freguesias. A divisão por zonas tinha como principal objetivo dispersar os animadores pela cidade e retirar a pressão existente no centro histórico, onde se concentra esta atividade e existe uma maior afluência de público, explicou, em julho de 2023 durante a apresentação do regulamento ao executivo, a diretora do Departamento Municipal de Turismo e Internacionalização, Fátima Santos. No entanto, todas as licenças foram atribuídas a topónimos na zona B (Miragaia, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória), ou seja, no centro histórico e na baixa. 56 pedidos para atuação com amplificação sonora O regulamento permite atuações com recurso a amplificação sonora, desde que o somatório da potência do sistema não ultrapasse os 50 watts, nem projete a 10 metros mais do que 75 decibéis. Os animadores devem também requerer o pedido de utilização de amplificação sonora. Neste período a autarquia recebeu 56 pedidos de avaliação de 41 animadores, tendo 34 sido "efetivamente colocados sob a avaliação dos serviços".