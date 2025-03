O incêndio que deflagrou hoje numa habitação unifamiliar em Almada, no distrito de Setúbal, que causou um ferido grave ficou dominado pelas 06:30, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“O Incêndio está em fase de resolução. Há uma vítima grave que foi transportada ao Hospital Garcia de Orta em Almada”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

A mesma fonte indicou que o fogo não se propagou, tendo ficado circunscrito à habitação.

O alerta para o incêndio, que deflagrou numa habitação unifamiliar na Praça Camilo Castelo Branco em Almada, foi dado às 04:49.

Às 06:45 mantinham-se no local 21 operacionais, com Bombeiros de Almada, Cacilhas e Seixal, com o apoio de oito veículos.