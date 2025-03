Fuga de gás em aquecedor faz dois feridos em Sintra

Duas pessoas ficaram esta segunda-feira feridas, uma das quais com gravidade, numa explosão devido a uma fuga de gás num aquecedor numa moradia em Almargem do Bispo, no concelho de Sintra, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, as duas vítimas que se encontravam na residência foram assistidas no local e depois conduzidas ao hospital Amadora-Sintra.

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e a outra ferimentos ligeiros.

Na base deste acidente está uma fuga de gás num aquecedor, que causou uma explosão quando foi ligada uma placa elétrica, afirmou, acrescentando que foram ainda registados danos na habitação.

O alerta para a ocorrência foi recebido às 10h18 e no local estiveram 14 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Belas e da GNR.