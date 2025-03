Instituto em Coimbra acolhe café que promove inclusão de pessoas autistas

O Instituto de Investigação Clínica e Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (iCBR-FMUC) acolhe um café que promove a inclusão de jovens com perturbação do espectro do autismo.

Trata-se de um projeto pioneiro de inovação social que envolve duas instituições da cidade - a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) e a Universidade de Coimbra (UC).

"O HUG Café reforça o compromisso da APPDA Coimbra com a criação de oportunidades concretas para jovens autistas, promovendo as parcerias para uma sociedade mais inclusiva e equitativa", salientou a presidente, Elsa Vieira, em comunicado enviado à agência Lusa.

A responsável referiu que o projeto "representa um passo importante para a inclusão e empregabilidade de jovens com perturbação do espetro do autismo, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho adaptadas às suas competências e necessidades".

Para o diretor do iCBR-FMUC, Henrique Girão, esta é uma oportunidade para colocar a comunidade "à prova, perante a diferença, com a qual tantas vezes se tem dificuldade em lidar, pelo desconforto que causa".

"O iCBR, desde o primeiro momento, abraçou esta iniciativa, pela nobreza e pelo impacto dos seus objetivos, nomeadamente para promover a inclusão e dar igualdade de oportunidades a jovens autistas, num ambiente social e profissional estimulante, responsável e interativo", enfatizou.

O espaço foi pensado para acolher toda a comunidade local, incluindo investigadores, profissionais e estudantes, proporcionando um ambiente sereno e favorável ao convívio e à troca de ideias.