Operação Pretoriano. Fernando Madureira mobilizou claque para apoiar Pinto da Costa

O coletivo de juízes decidiu esta segunda-feira que a Operação Pretoriano vai ser aberta ao público e que as testemunhas que não queiram depor perante os arguidos o devem solicitar, sendo esses pedidos analisadas "caso a caso".

A presidente do coletivo de juízes, Ana Dias Costa, deu conta disso mesmo no início da sessão no Tribunal de São João Novo, no Porto, num julgamento que principiou sob fortes medidas de segurança, apesar da tranquilidade reinante na zona, com acesso de tráfego condicionado.

Numa curta nota introdutória, foi explicado aos presentes que "não existem circunstâncias para restringir a livre assistência do público", enquanto no que toca às testemunhas, as que pretendam falar sem ser na presença dos arguidos deverão expor a situação que posteriormente "será apreciada pelo tribunal".

Fortes medidas de segurança marcam o início do julgamento da Operação Pretoriano, na qual o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira é o principal arguido, entre os 12 que vão a julgamento.

Com início da primeira sessão marcada para as 09h30, o primeiro contingente da PSP chegou pelas 08:15, nomeadamente três viaturas, sendo que nos 20 minutos seguintes chegaram mais três carrinhas, da unidade especial da polícia.

Cerca de 20 agentes patrulhavam a zona que por volta das 08h40 ficou vedada ao trânsito, tendo sido instaladas vaias para limitar o acesso ao largo de São João Novo.

Eram 09h11 quando Fernando Madureira chegou ao tribunal, escoltado por três viaturas da guarda prisional, que entrou na rua do tribunal em sentido contrário.

Na mesma altura, Hugo Carneiro, outro dos arguidos subia a rua, manifestando-se "tranquilo" e convicto de que "a verdade virá à tona".

Sandra Madureira, esposa do ex-líder dos Super Dragões, chegou ao tribunal pelas 09h40.

No tribunal, Fernando Madureira, ladeado por quatro guardas, está à parte dos restantes arguidos.

Defesa critica "terrorismo jurídico"

Vários advogados de defesa criticaram hoje a ida a julgamento dos arguídos da Operação Pretoriano, falando-se em "terrorismo jurídico" no início da sessão na qual o Ministério Público prescindiu de fazer as exposições introdutórias.





"Esta acusação que culmina no julgamento que hoje se inicia não é mais do que terrorismo jurídico. É a degradação da justiça plasmada numa decisão instrutória que dá continuidade ao erro, mostrando à sociedade que a justiça já teve melhores dias", acusou Cristiana Carvalho, advogada de Fernando Saul. .





A Operação Pretoriano julga 12 indivíduos por uma alegada tentativa de os Super Dragões "criarem um clima de intimidação e medo" numa Assembleia Geral do FC Porto, em 13 de novembro de 2023, para que fosse aprovada uma revisão estatutária "do interesse da direção" do clube, então liderada por Pinto da Costa, que morreu no dia 15 de fevereiro.





"(A acusação são) Bagatelas penais. Não tem conteúdo. É enfadonha. Não circunstancializa factos, momentos, sujeitos", reforçou a causídica.





Garante que "não há nada a juntar Fernando Saul e Fernando Madureira", considerando que só lendo "a mente dos arguidos" o Ministério Público pode ter feito essa ligação: está certa de que os arguidos "não planearam nada" e que vários das mensagens de diferentes sujeitos contidas no processo estão "descontextualizadas".





Francisco Duarte, advogado de Hugo Loureiro, entende que "a narrativa do MP nunca foi objeto de verdadeiro contraditório", dizendo que "nunca foi possível trazer testemunhas, exercer contraditório" e que a acusação "está inundada de factos genéricos não comprovados, sem relevância jurídico-criminal".





Após a fase instrutória, o tribunal decidiu levar a julgamento todos os arguidos nos exatos termos da acusação deduzida pelo Ministério Público (MP), alegando que a prova documental, testemunhal e pericial é forte.

Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação.

Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte, enquanto os restantes foram sendo libertados em diferentes fases, incluindo Sandra Madureira, Fernando Saul, Vítor Catão ou Hugo Carneiro, igualmente com ligações à claque.

[Atualizado às 13h10]