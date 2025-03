Sócrates. "Não há forma de travar" início do julgamento, mas penalista admite erro da Relação

Sócrates já não pode adiar o início do julgamento da operação Marquês, em que é acusado de três crimes de corrupção, treze de branqueamento e seis de fraude. No entanto, o ex-primeiro-ministro poderá ter razão quando invoca um erro. “O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa não é uma pronúncia”, afirma a penalista Ana Rita Campos, em entrevista à Renascença. A advogada sublinha que, independentemente das razões do antigo primeiro-ministro, nesta fase do processo, já não há forma de adiar o início do julgamento, nem através de recurso, nem de qualquer outro tipo de reclamação. Quaisquer reclamações e quaisquer recursos não têm efeito suspensivo do processo - Ana Rita Campos “Neste momento processual, quaisquer reclamações e quaisquer recursos não têm efeito suspensivo do processo”, afirma a especialista. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Tribunal da Relação de Lisboa revogou parte da decisão instrutória. Crimes que não tinham sido pronunciados pelo juíz Ivo Rosa, passaram novamente a fazer parte da acusação.

Segundo Ana Rita Campos, “neste momento, não há forma de travar o julgamento e, portanto, nada do que está pendente da decisão impede que o processo tenha aquilo que já teve, que é um agendamento do início do julgamento para julho deste ano”. Sócrates: "Não pode haver julgamento sem uma acusação" Esta segunda-feira, foi conhecida a decisão de iniciar o julgamento a 3 de julho, sem a presença, no Campus da justiça, de José Sócrates e do seu advogado. A justificação do antigo dirigente socialista foi conhecida através da comunicação social. Em declarações à SIC Notícias, o antigo primeiro-ministro explica porque razão não estiveram presentes. "Não quero, nem eu nem o meu advogado, legitimar uma ação que consideramos completamente ilegal. Não pode haver julgamento sem uma acusação ou uma pronúncia e não houve nem uma, nem outra", afirmou José Sócrates. Sócrates revelou ainda que vai recorrer da decisão. “Tudo isto se pode discutir. Tudo isto está a ser discutido no processo”, contrapõe Ana Rita Campos. “O que não há no processo neste momento é qualquer reclamação ou qualquer recurso que tenha efeito suspensivo. Neste momento, não há alternativa ao agendamento e à realização do julgamento”, sublinha. E se José Sócrates faltar ao arranque do julgamento? Ana Rita Campos adianta que se José Sócrates faltar ao primeiro dia do julgamento, a 3 de julho, o processo pode mesmo assim avançar.