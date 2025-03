Yazaki Saltano. Trabalhadores dispensados reúnem-se à porta da empresa

"Um por todos e todos por um" é o slogan que é exibido na fachada da fábrica Yazaki Saltano em Ovar onde se reúnem, esta segunda-feira, dezenas de trabalhadores dispensados.

"Trabalhadores Yazaki saltano estão de luto. Colegas de Ovar, obrigada pela força", lê-se num cartaz erguido por uma funcionária lesada pelo despedimento coletivo. Entre abraços e algumas lágrimas, todos lamentam o despedimento que dizem não seguir qualquer critério, ao contrário do que foi comunicado pela empresa japonesa.

Neste momento, uma comissão de trabalhadores está reunida com representantes dos recursos humanos da empresa, de forma a negociar as condições do despedimento.

Enquanto aguardam pelos resultados da reunião, muitos entram para recolher os seus pertences, no local de trabalho onde muitos falam de "uma segunda família".

Os trabalhadores despedidos contam, à Renascença, que o clima de instabilidade já se sentia desde setembro. Muitos relatam que, face a uma diminuição da produção, muitos eram colocados em formações contantes, por falta de trabalho.

Neste momentos, os 364 trabalhadores estão em suspensão e aguardam pela carta de despedimento.

A fábrica anunciou, na quinta-feria, o despedimento coletivo de 364 trabalhadores de todos os setores da fábrica. A crise no setor automóvel é a causa apontada pela empresa para o despedimento.