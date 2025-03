Alojamento ilegal. PSP fiscaliza antiga escola em Massamá

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou 13 crianças e 38 adultos, no âmbito da operação de fiscalização a uma antiga escola, em Massamá, no concelho de Sintra.

O edifício, onde funcionou um colégio até ao período da Troika, está a ser utilizado como habitação precária nos últimos anos por cerca de uma centena de imigrantes.

O chefe coordenador da PSP, Pedro Magrinho, revela à Renascença que os moradores colaboraram com a polícia, durante toda a ação.

"As pessoas que estão a ocupar os espaços e bens facilitaram também a ação de fiscalização, colaboraram em toda a medida", adverte.

Foram identificadas "50 habitações, das quais 29 conseguimos encontrar ocupantes no momento da fiscalização no local, que colaboraram connosco e até mostraram as condições em que estavam a habitar", conta o agente.

Apesar das condições precárias, os moradores pagam rendas que variam entre os 250 e 500 euros.