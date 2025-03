​Depressão Martinho. Desaconselhada circulação automóvel na quarta-feira ao final do dia

As previsões meteorológicas apontam para chuva forte e muito vento nos próximos dias, devido à passagem por Portugal da depressão Martinho. A Proteção Civil apela à população para evitar circular nas estradas no final do dia de quarta-feira e na manhã de quinta-feira, nas regiões mais afetadas.

“Todos os movimentos que possam ser evitados nas estradas, nós solicitamos à população para os evitar. No caso de não haver hipótese de evitar esses movimentos, pelo menos terem uma maior atenção à condução, garantindo sempre uma situação de condução defensiva”, apelou Alexandre Penha, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Vai ser enviada uma mensagem de telemóvel à população das áreas que deverão ser mais afetadas pelo temporal: “Estamos a preparar a emissão de um SMS à população, para as áreas que serão mais afetadas pela depressão Martinho. Estamos a falar desde a região de Leiria, Grande Lisboa, Península de Setúbal, o Litoral Alentejano, Baixo Alentejo e Algarve”.

São esperadas inundações em zonas urbanas, o transbordo do leito de alguns rios e ribeiras, assim como deslizamentos de terras.

São eventuais consequências da passagem da depressão Martinho, que vai fazer-se sentir com mais força a partir das 21h00 de quarta-feira.

Poderão ocorrer tornados

Em declarações à Renascença, Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), admite que poderão ocorrer fenómenos extremos de vento, como tornados, durante a passagem da depressão que vai trazer chuva forte.

É esperado vento forte, com rajadas de 90 quilómetros/hora no litoral e de até 120 quilómetros/hora nas terras altas.

“A situação com maior potencial de gravidade será entre as 21h00 de amanhã e as 6h00 da manhã de dia 20 [quinta-feira]”, indica Maria João Frada.

Já foram lançados avisos para todo o país por causa das condições adversas que se aproximam.

Na quarta-feira, o IPMA colocou em aviso laranja os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja, Faro e a ilha da Madeira. Os restantes distritos estão em aviso amarelo.

Na quinta-feira, estão em aviso laranja todos os distritos de Portugal continental, exceto Bragança, Santarém, Portalegre e Évora.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para a possibilidade de cheias e subida dos caudais na bacia do Tejo, nas bacias urbanas de Cascais, Oeiras, Lisboa, Loures, Odivelas e Setúbal, bacia do Sado, do Guadiana e das ribeiras do Sotavento algarvio.

A ANEPC apela a população a tomar medidas preventivas, nomeadamente:

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

Não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima;

Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;

Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;