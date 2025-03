Explosão em restaurante no Seixal provoca um ferido

Uma pessoa sofreu esta terça-feira ferimentos ligeiros na sequência de uma explosão num restaurante no Seixal, distrito de Setúbal, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incidente foi dado pelas 18h28, para uma explosão causada provavelmente por uma fuga de gás, referiu fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal.

A mesma fonte referiu que a explosão não foi seguida de incêndio e resultou num ferido leve, que foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

No local estiveram elementos dos bombeiros do Seixal e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, num total de 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas.