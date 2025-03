Federação Nacional dos Médicos rejeita PPP e pede "reforço dos recursos humanos”

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) entende que não há qualquer benefício em avançar com parcerias público-privadas em cinco Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, tal como o Governo pretende.

O Executivo justifica com a diminuição da qualidade dos serviços médicos nos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira e Loures e com “graves falhas” no Amadora-Sintra e Garcia de Orta, defendendo que será a melhor solução para garantir o acesso aos cuidados de saúde.

Joana Bordalo e Sá, a presidente da FNAM, afirma à Renascença que não concorda com essa decisão.

“O que este Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, o que quer fazer é entregar, neste caso as ULS, não só os hospitais mas também os centros de saúde, à gestão privada, sem que se perceba qual é que é o verdadeiro benefício isso. Há contas de um tribunal europeu que demonstram que as parcerias público-privadas não serão as mais adequadas e que Portugal deveria abandonar efetivamente este modelo”, refere.