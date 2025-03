Governo cria estrutura de missão para defesa da língua mirandesa

"Há muito que defendemos que a implementação no terreno desta estrutura de missão é a prioridade para a defesa da segunda língua oficial em Portugal", vincou o responsável pela ALCM e estudioso do mirandês.

Segundo o Governo, é assim reforçado "o compromisso com a preservação deste património linguístico nacional , assegurando o futuro do Mirandês e criando condições concretas para a dinamização da região".

"Foi aprovada uma Resolução do Conselho de Ministros que cria a estrutura de missão para a promoção e valorização da Língua Mirandesa, reconhecendo o papel essencial desta medida para o desenvolvimento económico, social e cultural das Terras de Miranda", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Já a presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, defendeu que há uma certa ansiedade para pôr no terreno esta estrutura de missão, já que houve um trabalho conjunto do município, da ALCM e do Agrupamento de Escolas local para que tal acontecesse.

"Na última reunião do grupo de trabalho com o representante do Ministério da Cultura foi decidido que a estrutura de missão iria funcionar em Miranda do Douro", afirmou Helena Barril.

Segundo a autarca social-democrata, a estrutura de missão de defesa da língua mirandesa vai funcionar na antiga Casa dos Magistrados, um imóvel situado em Miranda do Douro e que já sofreu obras de requalificação para acolher este organismo até final de 2029.

Helena Barril acrescentou ainda que o próximo passo passa pela escolha do corpo técnico, do comissário e do subcomissário desta estrutura de missão.

Há 26 anos que o mirandês foi reconhecido oficialmente, através da lei 7/99 que fazia da língua a segunda oficial no país, aprovada a 17 de setembro de 1998 e que entrou em vigor com a publicação em Diário da República a 29 de janeiro de 1999.

Um estudo efetuado pela Universidade de Vigo, em 2023, previa a possibilidade de extinção da língua próximo do ano 2050.