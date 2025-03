Granada de mão encontrada na Estrada de Benfica

Uma granada de mão defensiva foi encontrada esta terça-feira "junto a um canteiro" na Estrada de Benfica, em Lisboa, tendo a PSP montado um perímetro de segurança no local, indicou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

Segundo apurou a Renascença, o objeto foi encontrado já bastante perto da zona de Sete Rios.

O registo do incidente foi aberto às 15h37, após uma chamada a alertar para um "objeto suspeito", e a equipa ativada para o local confirmou tratar-se de uma granada "em mau estado de conservação", indica fonte da PSP.

As autoridades montaram um perímetro de segurança no local. As operações terminaram antes das 18h00, com a granada a ser recolhida pela unidade de inativação de explosivos da PSP.

[Notícia atualizada às 18h54 de 18 de março de 2025]