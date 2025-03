José Lourenço reeleito para terceiro mandato na presidência do Comité Paralímpico

José Lourenço foi esta terça-feira reeleito para um terceiro mandato no cargo de presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), em assembleia plenária eletiva realizada em Lisboa, informou o organismo que tutela o desporto paralímpico nacional.

Em comunicado, o CPP refere que a lista única concorrente aos órgãos sociais para o mandato até 2029, liderada por José Lourenço, "recolheu 113 votos a favor, num universo dos 120 correspondentes aos 33 membros do organismo que exerceram o seu direito de voto".

De acordo com o CPP, não compareceram no ato eleitoral, que decorreu no auditório da sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), em Lisboa, 13 membros do organismo.

Em declarações divulgadas pelo CPP, José Lourenço referiu que o objetivo para o mandato 2025-2029 "é trazer mais pessoas com deficiência para a prática desportiva, alargar a base de recrutamento e, se possível, melhorar a condições colocadas à disposição dos atletas".

A lista de José Lourenço inclui os nomes de Leila Marques, José Pavoeiro, Filipa Mendes Godinho, Sandro Araújo e Tiago Carvalho para as cinco vice-presidências, Carlos Lopes como secretário-geral, Patrícia Lopes e Daniel Videira para vogais, e Jorge Correia como tesoureiro.

Têm direito de voto 46 membros do CPP: os 38 membros ordinários (as 34 federações desportivas e as quatro associações nacionais das áreas da deficiência, com direito a cinco votos cada), e oito membros extraordinários, que têm direito e um voto cada.

Criado em 2008, o CPP, cujos estatutos não aludem à limitação de mandatos, foi presidido por Humberto Santos, que deixou o cargo em janeiro de 2017 e foi substituído durante três meses por Fausto Pereira, entretanto derrotado por José Lourenço nas eleições de março desse ano.

Antes da recondução de José Lourenço, a assembleia plenária aprovou por unanimidade o relatório de atividades e contas alusivo ao exercício do ano passado, num documento que, entre outros pontos, incluiu o relatório da Missão aos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Representado por 27 atletas na capital de França, Portugal conquistou duas medalhas de ouro, por Miguel Monteiro, na categoria F40 do lançamento do peso, e por Cristina Gonçalves, no torneio individual de Boccia BC2, além de uma de prata e três de bronze.

Portugal atingiu os 100 pódios em 12 participações em Jogos Paralímpicos, sendo que o ciclista Luís Costa perdeu a medalha de bronze arrebatada no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5, ao ser desclassificado devido a um controlo antidoping positivo.

Além de louvar o trabalho federativo, José Manuel Lourenço agradeceu à Embaixada de Portugal em Paris pela receção à comitiva, tal como à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que disponibilizou a Cidade do Futebol, em Oeiras, para a preparação dos atletas.