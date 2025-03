Lares de idosos. Oferta apenas satisfaz 4% das necessidades e preços estão a aumentar

A oferta de lares para idosos em Portugal está longe de satisfazer as necessidades da população e os preços estão cada vez mais altos.

Um estudo realizado pela plataforma Via Sénior, que abrange 2.700 infraestruturas que representam mais de 105 mil camas, mostra que a oferta de residências sénior só satisfaz 4% das necessidades, se tivermos em conta que há 2,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Se considerarmos a população com mais de 75 anos, a cobertura sobe para 8,7%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nuno Saraiva da Ponte, administrador da Via Sénior, sublinha que, em dezembro, só 11% das residências sénior tinham vagas disponíveis para receber novos utentes. “Cerca de 70% das unidades da oferta privada têm 100% de ocupação, portanto, não há vagas e 22% têm taxas de ocupação entre os 91% e os 99%.”