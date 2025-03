Augúrios de tempestade. Depressão Martinho pinta país de laranja e amarelo

Devido à passagem por Portugal da depressão Martinho, os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, vão estar sob aviso laranja, a partir das 21h00, com previsão de chuva forte e persistente.

Já os distritos Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco, vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte.

Portalegre, Santarém e Évora estarão sob aviso amarelo devido à chuva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Por sua vez, o arquipélago da Madeira foi colocado sob aviso laranja, devido à previsão de vento forte (a partir das 12h00) e agitação marítima, apenas no caso do Porto Santo (a partir das 21h00).

Para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes no litoral Centro e Sul, possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial nas regiões Centro e Sul e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã.

O vento deverá soprar moderado a forte de sul/sueste, com rajada até 75 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h) no litoral e nas terras altas, com rajadas até 90 e 110 km/h, respetivamente.

Em declarações à Renascença, o climatologista Mário Marques alerta que podem até ocorrer fenómenos extremos como é o caso de “tornados isolados sobretudo junto à costa litoral oeste e mesmo no sul do Algarve”.

De acordo com o IPMA, até sexta-feira o acumulado total de precipitação deverá ser entre 70 e 100 milímetros nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro.

A Proteção Civil apela à população para evitar circular nas estradas no final do dia de quarta-feira e na manhã de quinta-feira, nas regiões mais afetadas.

Chuva será mais forte no regresso a casa

O IPMA alerta que a chuva cairá com maior intensidade ao final da tarde, coincidindo com a período de "maré cheia e com o regresso a casa".

À Renascença, a meteorologista Patrícia Marques sublinha que "é esperada muita precipitação num período que será curto".

O IPMA recomenda, por isso, à população que adote uma "condução defensiva e respeite a sinalização". Deve ser ainda "acautelada a queda de estruturas por causa do vento e ter as sarjetas desentupidas".

A chuva intensa deve manter-se até domingo.

[Notícia atualizada às 8h40 com as recomendações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera]