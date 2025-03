Casal de namorados detido por sequestro e roubo agravado em Vila Real

Um casal de namorados foi detido pela suspeita de ter sequestrado e ameaçado um homem com uma arma branca, em Vila Real, para o obrigar a efetuar transferências bancárias e levantamento em multibanco, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária.

Os detidos, com 32 e 36 anos, são suspeitos da prática dos crimes de roubo agravado, sequestro, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e de coação agravada, na forma tentada, ocorridos em novembro de 2024, na zona de Vila Real.

Em comunicado, a PJ explicou que, em novembro, os suspeitos terão abordado o ofendido com recurso a uma arma branca ameaçando-o fisicamente, obrigando-o a efetuar transferências bancárias e levantamentos em multibanco, com o "objetivo último de se apoderarem daquelas quantias".

A Judiciária adiantou ainda que o ofendido foi forçado a entrar no veículo dos suspeitos, no interior do qual veio a circular durante cerca de 40 quilómetros, até à cidade de Amarante.

"Já nessa cidade, aproveitando um momento de oportunidade, conseguiu colocar-se em fuga, refugiando-se num estabelecimento comercial onde pediu ajuda e foi socorrido", acrescentou a PJ.

A investigação foi conduzida pela Diretoria do Norte da PJ que realizou diligências em Vila Real e na Trofa, no âmbito das quais apreendeu "elementos de prova que reforçam os indícios da prática dos referidos crimes".

Aquela polícia disse que os detidos possuem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e foram presentes à autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação e apresentações bissemanais.