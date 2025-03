Centros educativos praticamente lotados

De acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), relativos a 31 de dezembro de 2024, dos oito centros existentes em todo o país, dois apresentavam 100% e 108% de taxa de ocupação: Centro Navarro de Paiva (masculino), em Lisboa, e Centro de Santa Clara (feminino), em Vila do Conde .

A tipologia dos principais crimes que levam os jovens ao internamento nos centros educativos mantém-se: crimes contra as pessoas, ofensas à integridade física, crimes contra o património, dano, roubo e furto. 81% praticados por pessoas do sexo masculino .

No Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Con(...)

Diz a DGRSP que “com a entrada de novos recursos humanos provenientes do concurso de TPRS (técnicos profissionais de reinserção social) para os centros educativos houve um aumento de 24 vagas na lotação dos centros educativos, correspondente a 12 vagas no centro educativo Bela Vista, seis vagas no centro Padre António Oliveira e seis vagas no centro educativo Santa Clara”.

A lotação das unidades residenciais depende, para além das condições físicas e dos meios humanos disponíveis, do regime de execução a que se destina.

A Renascença sabe que esta realidade de quase lotação poderá explicar-se com o facto de se terem fechado algumas alas de centros educativos para obras ou até mesmo por falta de técnicos de vigilância.