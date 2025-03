Depressão Martinho. Metro de Lisboa abre quatro estações para sem-abrigo pernoitarem

O Metropolitano de Lisboa vai manter abertas quatro estações para acolher pessoas sem-abrigo durante a noite, numa altura em que a região está a ser assolada pela depressão Martinho.

Santa Apolónia, Oriente, Rossio e Odivelas são as estações que vão permitir a pernoite de sem-abrigo durante a madrugada de quarta para quinta-feira.

A ativação deste plano de contingência deve-se às previsões do IPMA, que apontam para vento e chuva forte devido à passagem da tempestade “Martinho”, indica o Metropolitano de Lisboa, em comunicado.



A Proteção Civil dá conta de um ferido grave em Sintra, na sequência da queda de uma árvore, e de mais de 350 ocorrências até às 18h00 desta quarta-feira, na sequência da depressão Martinho.



"Temos um acumulado de 354 ocorrências e destas 161 foram quedas de árvores, 147 quedas de estruturas e 34 limpezas de via. A sub-região mais atingida foi a Grande Lisboa com 146 ocorrências seguida da península de Setúbal com 37", adianta o Comandante José Miranda.