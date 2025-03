Depressão Martinho. Três estradas encerradas no Seixal por prevenção

O trânsito em três artérias do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, vai estar encerrado entre as 21h00 desta quarta-feira e as 05h00 de quinta-feira devido "as condições atmosféricas muito adversas", anunciou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Seixal explica que não haverá circulação na Rua Infante D. Augusto entre a Quinta da Princesa e a Estrada Nacional 10, na Avenida Carlos Oliveira, no troço entre a Avenida 6 de Novembro e a Estrada Nacional 10-2, e na Avenida Rui Grácio, em Santa Marta do Pinhal.

Estas são algumas das medidas preventivas e de autoproteção adotadas face à depressão Martinho, com a previsão de rajadas de vento muito fortes e precipitação intensa.

A autarquia adianta que foram reforçadas as equipas operacionais dos serviços municipais de higiene urbana, saneamento, trânsito e espaços verdes, estando o Serviço Municipal de Proteção Civil a articular a resposta com as equipas de socorro dos bombeiros e forças policiais, de forma a mitigar os efeitos e a reduzir os previsíveis transtornos à população.

Também as juntas de freguesia reforçaram as suas equipas para apoiar a rápida reposição da normalidade.

"Pretendemos antecipar a resposta às eventuais consequências desta tempestade, apelando-se à autoproteção. Pedimos aos munícipes para evitarem circular na via pública durante a próxima noite e a madrugada de amanhã [quinta-feira]", apela em comunicado o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

O autarca convocou a Comissão Municipal de Proteção Civil para uma reunião na quinta-feira de manhã para acompanhamento da situação e implementação de novas medidas.

Em caso de situação urgente, a autarquia aconselha que o contacto seja feito para os números 21 227 56 81 e 93 041 60 60.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão desde as 06h00 de hoje e até às 21h00 sob aviso meteorológico amarelo devido à chuva forte, passando depois a laranja, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso estende-se aos distritos de Faro e Beja a partir das 15h00 e até às 21h00, hora a que passam também para laranja até às 06h00 de quinta-feira devido à passagem da depressão Martinho.

Além da chuva, a depressão vai trazer vento e ondulação forte até quinta-feira, sobretudo às regiões Centro e Sul.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a ANEPC alertou para o agravamento da situação meteorológica no território do continente nos próximos dias, com precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.

A autoridade informou também, com base em informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que entre hoje e quinta-feira, nas bacias urbanas do Tejo, "poderá ocorrer uma subida de caudais, com possibilidade de inundações".

Entre as 00:00 e as 12:00 devido ao mau tempo, foram registadas 112 ocorrências, a maioria relacionadas com quedas de estruturas e árvores.

De acordo com o comandante José Miranda da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram registadas 45 ocorrências na sub-região da Grande Lisboa e 13 na Península de Setúbal, distribuindo-se as restantes por outros locais do território continental.