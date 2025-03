Depressão Martinho. ​Vento derruba cobertura de estádio em Oliveira do Hospital

A cobertura metálica do Estádio de Santo António, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, caiu esta quarta-feira devido ao vento, num dia em que o país está a ser assolado pela depressão Martinho.



Não há registo de vítimas, disse à Renascença fonte dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital.

O Estádio de Santo António é a casa da Associação Desportiva Nogueirense.

Portugal continental registou até às 20h00 desta quarta-feira 409 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores e de estruturas que afetaram maioritariamente a região de Lisboa, com uma pessoa a ter ficado ferida com gravidade.

As autoridades registaram 183 ocorrências por queda de árvore, 169 por quedas de estruturas e 44 por limpezas de via.

Entre as regiões mais afetadas estão a Grande Lisboa, com 167 ocorrências, a Península de Setúbal (43) e a Região de Coimbra (27).

No concelho de Sintra, uma pessoa ficou ferida com gravidade devido a queda de uma árvore, num acidente registado esta tarde, adiantou ainda fonte da ANEPC.