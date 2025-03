Descargas no Algarve. Água armazenada nas barragens chega para dois anos

A Águas do Algarve começou, esta semana, a fazer descargas nas barragens do Beliche e Odeleite, no Algarve. Descargas que se tornaram necessárias "por as barragens estarem cheias e por medidas de segurança", disse à Renascença Teresa Fernandes, porta-voz da empresa, acrescentando que "são descargas ligeiras, planeadas, feitas de forma contínua" em em coordenação com Proteção Civil e autarquias, para evitar riscos de inundações.

Em Odeleite, as descargas iniciadas na terça-feira, devem realizar-se, pelo menos, até quinta. No Beliche, estava previsto que fosse apenas esta quarta-feira, mas é possível que continue na quinta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Neste momento não conseguimos fazer uma previsão", referiu Teresa Fernandes, "tudo vai depender do que chover nos próximos dias, conforme formos vendo no sistemas de monitorização" das barragens.