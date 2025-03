Em Algés, à espera da tempestade Martinho. "Ou o Tejo desce ou os prédios sobem"

Os avisos de mau tempo, com chuva e vento fortes, estão previstos para o final do dia, mas mais vale prevenir que remediar.

A maioria dos estabelecimentos comerciais da Rua Major Afonso Pala e algumas na Rua Damião de Góis, em Algés - que ficam sempre inundadas quando há chuva intensa - estavam esta manhã com as entradas e montras tapadas com comportas em aço, quase de alto a baixo. As que não as tinham decidiram colocar, junto às portas de entrada, sacos com areia, numa tentativa de obter o mesmo efeito.