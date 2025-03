Ensino especial. “Decisores políticos não têm noção do que está a acontecer nas escolas”

O movimento Missão Escola Pública (MEP) alerta para a situação preocupante no ensino especial. Face ao atual cenário, o movimento divulga uma minuta de escusa de responsabilidade para os professores e vai lançar um inquérito.

Em declarações à Renascença, Cristina Mota, do MEP, diz que faltam recursos e há um “número significativo de unidades com alunos a mais” no ensino especial.

Do terreno surgem “relatos cada vez mais graves”, nomeadamente de docentes “agredidos por alunos”.

“Os decisores políticos não têm uma noção real do que está a acontecer nas escolas”, afirma Cristina Mota.