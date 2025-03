​Ensino especial. "Torna-se insuportável não conseguir dar o melhor a estes alunos"

Todos os professores de educação especial do agrupamento de escolas de Monte da Caparica, em Almada, pediram escusa de responsabilidade à direção.

Os docentes alegam não terem condições para garantir o acompanhamento necessário junto de alunos com necessidades específicas.

Oa professores queixam-se da falta de auxiliares e de professores de educação especial para desenvolverem o trabalho com alunos do espectro do autismo. Aqueles que estão ativos, sentem-se esgotados e muitos acabam por meter baixa.

"No primeiro ciclo, a única docente ainda em funções desde o início do ano letivo acaba de meter baixa", revela Rui Foles, também ele professor de educação especial no agrupamento de escolas de Monte da Caparica.

“Também ela não resistiu à situação, com problemas de insónias e de levar todo este problema para casa, porque torna-se insuportável não conseguir dar o melhor a estes alunos", conta

"Há um excesso de alunos. Continua a haver 11 alunos na unidade, quando deveriam ser seis”, detalha.

Ter mais alunos nas salas obriga a recorrer a mais profissionais, o que traz alguma instabilidade, explica Rui Foles.