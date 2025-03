Ferido grave em Sintra devido a queda de árvore

A queda de uma árvore em Sintra provocou esta quarta-feira um ferido grave, avançou à Renascença fonte da Proteção Civil.

A vítima foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

O alerta foi dado pelas 16h34.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Proteção Civil dá conta de 354 ocorrências até às 18h00, na sequência da passagem por Portugal da depressão Martinho.

"Temos um acumulado de 354 ocorrências e destas 161 foram quedas de árvores, 147 quedas de estruturas e 34 limpezas de via. A sub-região mais atingida foi a Grande Lisboa com 146 ocorrências seguida da península de Setúbal com 37", adianta o Comandante José Miranda.



Devido à passagem por Portugal da depressão Martinho, os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, vão estar sob aviso laranja, a partir das 21h00, com previsão de chuva forte e persistente.