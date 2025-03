Guardas de Vale de Judeus ouvidos em processo disciplinar "não conhecem acusação", diz sindicato

“São sete guardas e um chefe e todos estavam de serviço naquele dia. Houve um primeiro inquérito de apuramento, extraíram certidões para processo disciplinar, mas não temos qualquer indicação da acusação , não sabemos o conteúdo”, revela à Renascença Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

Alvo de um processo disciplinar, aberto pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, os guardas foram notificados pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (SAI) da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e têm interrogatórios marcados entre as 10h00 e as 15h30 (meia hora cada), precisamente, no estabelecimento prisional de Vale de Judeus.

"Continuam a procurar um bode expiatório"



Considera que este não é um procedimento “normal”. “Vivemos num país democrático, onde devemos ter conhecimento das coisas, continuo a achar que continuam a procurar um bode expiatório para a situação da fuga”.

Diz mesmo que os guardas não podem “pagar” as consequências de uma “política de abandono dos sucessivos governos em relação aos sistema prisional”, lamentando a ausência de interrogatório ao na altura sub diretor-geral, responsável pela segurança nas prisões.

Lamenta que estejam só a ser ouvidas as pessoas que são sócios do sindicato, quando “as pessoas responsáveis não estão a ser ouvidas”.

E lembra que com base no relatório dos serviços de inspeção, a ministra da Justiça “mencionou problemas de falta de comando, escalas que não permitiam o bom funcionamento da prisão, uma direção da cadeia que não estava a exercer bem funções”.

O relatório, fruto das primeiras averiguações, apontava aos guardas a violação de deveres gerais de prossecução do interesse público, "não cumpriram várias instruções, incluindo instruções escritas. Esses incumprimentos resultaram na falta de escrupulosa vigilância presencial e videovigilância, o que facilitou a fuga dos reclusos e impediu a sua deteção atempada", mas apontava falhas também ao diretor da cadeia e não só.

O presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais sublinha que muita coisa mudou na prisão de Vale de Judeus, mas não tudo o que estava previsto. “Há já mudanças, medidas novas, tudo a nível de sistemas não de pessoas porque não há guardas, em curso estará em breve, por indicação diretor-geral das prisões, a separação dos reclusos conforme o regime que têm”.

No entanto, há uma preocupação: a queda do Governo. “As medidas estavam a ser implementadas, algumas no papel como as torres de vigilância, está tudo terminado e só falta autorização final, tememos que não saia do papel”, receia Frederico Morais.

A fuga de Vale de Judeus levou a ministra da Justiça a ordenar uma auditoria à segurança das 48 cadeias portuguesas. O episódio levou à demissão do diretor-geral da DGRSP, Rui Abrunhosa Gonçalves.

Quanto aos reclusos evadidos, foram já todos capturados pela Polícia Judiciária, um numa pequena localidade de Montalegre, outro em Marrocos, um em Itália e os últimos dois em Espanha.

Os reclusos cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.