Madeira. Três desalojados após queda de muro sobre habitação

Três pessoas ficaram desalojadas na Madeira em resultado da queda de um muro sobre uma habitação. Esta foi uma das 130 ocorrências registadas esta quarta-feira devido ao mau tempo.

O balanço das ocorrências entre as 14h30 de terça-feira e as 20h00 foi avançado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a costa norte a ilha do Porto Santo sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.

Os avisos estão em vigor entre as 6h00 as 18h00 para a situação da agitação marítima forte, com ondas que podem atingir 10 metros de altura máxima, reduzindo depois para amarelo.

Também foi lançado um aviso amarelo para a situação do vento com rajadas até os 85 quilómetros por hora que pode atingir os 110 quilómetros nas zonas montanhosas.

Entre as ocorrências estão 32 quedas de árvores, 10 desabamentos de estruturas edificadas, 18 quedas de elementos de construção, duas quedas de rede elétrica e 40 "movimentos de massa" e empenharam 281 operacionais e 122 meios técnicos.

A Proteção Civil refere que as ocorrências mais relevantes foram a queda de um muro sobre uma habitação no concelho da Ponta do Sol, na parte oeste da Madeira, que deixou três pessoas desalojadas,.

Também ocorreu um colapso parcial de uma moradia no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira, "sem necessidade de realojamento".

Os municípios mais afetados foram o Funchal com 51 ocorrências, Santa Cruz com 39, Machico 10, Ribeira Brava oito, Câmara de Lobos sete, Calheta cinco e Ponta do Sol três.