PJ detém suspeito de homicídio em Sesimbra. Crime envolveu droga e favores sexuais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, o suspeito do homicídio de um jovem, de 24 anos, na Quinta do Conde, em Sesimbra.

Em comunicado a PJ, esclarece que o detido está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto de viatura, ocorridos na Quinta do Conde, em Sesimbra, no passado dia 15 de março”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“À data dos factos, o suspeito encontrou-se com outros dois homens para, em conjunto, consumirem produto estupefaciente, numa habitação devoluta na localidade da Quinta do Conde”, indica a nota.

Ainda segundo a PJ, “habitualmente, a partilha da droga implicava que o suspeito prestasse favores sexuais a um dos elementos do grupo, responsável pela compra do produto”, acrescentando que “motivado por ciúmes, o agressor envolveu-se numa discussão com um dos homens, e valendo-se da sua superioridade física, agarrando-o pelo pescoço e dominando-o”.

Das diligências investigatórias realizadas pela PJ, “apurou-se que o suspeito, sentado em cima da vítima, acabou por agarrar numa pedra, com a qual desferiu vários golpes na cabeça, acabando por matá-la”.

Segundo a PJ, durante a agressão, o terceiro homem abandonou o local enquanto o agressor, “depois de deixar a vítima à sua sorte, furtou uma viatura automóvel, com o intuito de se ausentar da localidade onde os factos ocorreram para se colocar em fuga”.

O detido será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.