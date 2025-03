PSP fiscaliza alojamento ilegal em escritório em Queluz

A PSP, com o apoio de outras entidades, está a realizar, esta quarta-feira, uma operação de fiscalização a um antigo escritório em Queluz, no concelho de Sinta, onde funciona atualmente alojamento ilegal de diversos imigrantes.

A porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, a subcomissária Ana Raquel Ricardo, explicou que, embora a operação desta quarta-feira não tenha relacionamento direto com a realizada, ontem, em Massamá, "são do mesmo âmbito".

A operação surge de denúncias para antigos escritórios que estariam a ser usados para alojamento.

Ana Raquel Ricardo adiantou tratar-se de um primeiro andar de um edifício onde funcionavam escritórios e no qual foram contabilizados 20 quartos.

Questionada sobre se os mesmos estavam todos ocupados e quantas pessoas ali residiam, a responsável afirmou que as autoridades ainda estão a contabilizar todos os dados.

As valências de autoridades presentes são também semelhantes às presentes na operação de terça-feira, segundo esta responsável, que adiantou estarem no local elementos da Câmara Municipal de Sintra, ASAE, Autoridade de Saúde e elementos de investigação criminal, de fiscalização e trânsito da PSP, além de elementos da esquadra local.

Na terça-feira foi fiscalizado um antigo colégio em Massamá, no concelho de Sintra, que estava a ser usado para alojamento ilegal de, pelo menos, 51 pessoas estrangeiras, mas em situação regular no país.